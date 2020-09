Economia Cegos vão ao Congresso e ao governo reclamar da nota de R$ 200 Nova cédula tem o mesmo tamanho da de R$ 20, o que dificulta a identificação por quem tem deficiência visual

Depois que o Banco Central lançou a nota de R$ 200 com o mesmo tamanho da cédula de R$ 20, na quarta-feira (2), a ONCB (Organização Nacional de Cegos do Brasil) procurou a Secretaria Nacional de Justiça, órgão do Ministério da Justiça, e um grupo de parlamentares para questionar o formato do dinheiro. Sem diferenciar o tamanho das notas fica difícil identificar o valo...