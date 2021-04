Economia Cavalgadas e tropeadas são suspensas em 14 municípios por casos de mormo Até março, 11 animais tiveram a confirmação da doença em três cidades e a Adapec publicou a medida que vale para esses municípios e outros 11 que são vizinhos

A Agência de Defesa Agropecuária (Adapec) determinou a suspensão de eventos com aglomeração de equídeos, cavalgadas e tropeadas em 14 municípios. A portaria de nº 078, publicada no Diário Oficial do Estado nesta quarta-feira, 31, visa evitar a disseminação da mormo na região após o Tocantins registrar 11 casos da doença neste ano. Conforme o documento, es...