Economia Casa lotérica de Palmas paga valores extras de até 10% em troca de moedas Gerente pagou R$ 500 a mais por um saco com R$ 5 mil em moedas; além de valores a mais, casas oferecem vantagens como atendimento sem fila diante da dificuldade de ter centavos para o troco

Seja de cinco, 10, 20, 25 centavos e até valores maiores, as moedas no mercado viraram uma espécie em extinção no comércio. Um dos fatores pode ser o uso dos cartões e aplicativos para pagamentos, que se tornaram tão populares, levando as moedas a perder o valor de uso no dia a dia. E nessa história quem se vê em saia justa na hora de passar o troco são os comerciantes, q...