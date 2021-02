Economia Carnaval não é feriado nacional; veja direitos e deveres dos trabalhadores Empresas podem exigir dia de trabalho normal, mas é possível negociar compensação

Com o cancelamento do Carnaval em praticamente todo o Brasil por causa da pandemia do novo coronavírus, uma grande incógnita surgiu em torno da folga. Ao contrário do que muitos imaginam, a data festiva não é um feriado nacional e apenas alguns estados, como o Rio de Janeiro, a consideram feriado municipal. Por esse fator, na maioria das empresas em que o feriad...