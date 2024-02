Economia Carnaval altera pagamento do IPVA 2024 para placas finais 1, 2 e 3 em SP Para os demais motoristas, não houve alterações

O Carnaval alterou parte do calendário de pagamento do IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores) 2024 no estado de São Paulo. Os veículos com placas final 1, 2 e 3 com vencimentos da segunda parcela ou cota única sem desconto terão até a quinta-feira (15) para fazer a quitação do imposto. O motivo é o fechamento das agências bancárias em todo o país...