Economia Carlesse determina pagamento antecipado e escalonado de servidores para evitar aglomerações Governador diz que medida irá evitar filas em bancos e supermercados e determinou que Sefaz apresente um cronograma para o pagamento de março por área ainda neste mês

Com o objetivo de evitar aglomeração e conter a proliferação da Covid-19, o governador do Tocantins, Mauro Carlesse, que realize o pagamento integral dos servidores públicos estadual de forma antecipada e escalonada. Essa determinação é para o pagamento referente ao mês de março. Conforme a gestão estadual, a medida do governador foi enviada ao nesta segund...