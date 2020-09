Economia Carga com 20 toneladas de semente de capim irregular é apreendida e proprietário multado em R$ 3 mil Sementes que não tinham registro foram descartadas por não ter informações concretas sobre sua origem

A Agência de Defesa Agropecuária (Adapec) e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreenderam uma carga de cerca de 20 toneladas de sementes irregulares de capim na BR-153, próximo à Paraíso do Tocantins. Além do capim do tipo forrageira andropogon, havia ainda 5 mil embalagens brancas sem rotulagem. Conforme a Adapec, ao ser abordado o condutor do veículo aprese...