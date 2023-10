Economia Capital emenda feriado de finados com ponto facultativo dia 3, exceto para escolas, saúde e limpeza Decreto lista serviços essenciais que terão de trabalhar após o Dia de Finados

Decreto da prefeita de Palmas Cinthia Ribeiro (PSDB) publicado no Diário Oficial de sexta-feira, 27, cria mais um feriadão para os servidores municipais ao decretar ponto facultativo nas repartições da administração direta e indireta da capital no dia 3 de novembro. A data é uma sexta-feira seguinte ao feriado nacional do Dia de Finados, fixado no dia 2 de novembro. A folga,...