O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou nesta quarta-feira, 25, que os candidatos que chegaram a pagar a taxa de inscrição para o processo seletivo para contratação de recenseadores e supervisores devem receber o reembolso no dia 18 de maio deste ano.

O certame, que disponibilizava 1.627 vagas no Tocantins, está suspenso devido à pandemia de coronavírus, causador da Covid-19, que gerou quadro de emergência de saúde pública em todo o País.

Segundo o IBGE, o instituto e o Cebraspe, banca que realizaria o processo seletivo, trabalham para que o ressarcimento ocorra o mais breve possível, e os candidatos serão informados dos procedimentos para recebimento por e-mail, nas páginas oficiais e demais canais de comunicação.

O IBGE adiou o Censo pelo fato da pesquisa ser domiciliar e predominantemente presencial, sendo que os mais de 180 mil recenseadores teriam que visitar cerca de 71 milhões de domicílios em todo o País. Por isso, o Instituto informa que é impossível realizar, em tempo hábil, de toda a cadeia de treinamentos para a operação censitária, cuja primeira etapa se iniciaria em abril de 2020.

O IBGE estabeleceu formalmente com o Ministério da Saúde o compromisso de realocar o orçamento do Censo 2020 em prol das ações de enfrentamento ao coronavírus. Já no próximo ano, o Ministério da Saúde realocará orçamento da pasta para a realização do Censo pelo IBGE em 2021.