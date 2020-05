Economia Cana perde espaço na lavoura para soja e milho Queda do preço do petróleo, em meio à pandemia da Covid, desestimula produtores

A cultura da cana-de-açúcar sofreu um forte baque com a pandemia do coronavírus. Reinando nos últimos anos nas lavouras do interior de São Paulo, a cana começou a perder espaço para os grãos - soja, milho e até amendoim. Afetada pelo derretimento do petróleo, que afundou os preços do etanol, a cana já não é vista mais como uma cultura tão atraente. Assustado com o choqu...