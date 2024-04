Economia Campanha 'Maio Amarelo' destaca necessidade de reduzir mortos e feridos no trânsito do Tocantins Abertura da campanha foi realizada no auditório do Palácio Araguaia José Wilson Siqueira Campos, em Palmas

Com o objetivo de alertar a população para o alto índice de mortos e feridos no trânsito, foi realizada na manhã desta terça-feira (30) a abertura da campanha “Maio Amarelo 2024”, no auditório do Palácio Araguaia José Wilson Siqueira Campos, em Palmas. Dados levantados pela Gerência de Estatística do Departamento Estadual de Trânsito do Tocantins (Detran) aponta...