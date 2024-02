Economia Calor e volta às aulas levam Brasil a novo recorde no consumo de energia Nas regiões Sudeste e Centro-Oeste, a alta deve ser de 4,5%. No Nordeste, de 8,2% e no Sul, de 2%

As elevadas temperaturas e a volta às aulas levaram a demanda instantânea de energia a novo recorde nesta quarta-feira, 7, informou o ONS (Operador Nacional do Sistema Elétrico). Foi o primeiro recorde verificado em 2024. De acordo com o ONS, o consumo bateu 101.860 MW (megawatts) às 14h15. O recorde anterior era de 101.475 MW, atingido às 14h20 do dia 14 de nov...