Calendário fixa IPVA com desconto de 10% até o dia 15 de janeiro e sem desconto em outubro

O calendário para pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) de 2021 e 2022, fixado na Portaria Sefaz nº 1108 publicada no suplemento do Diário Oficial do Estado (DOE) de segunda-feira, 28, prevê o IPVA 2021 em parcela única com desconto de 10% vence dia 15 de janeiro. Sem desconto no dia 15 de outubro. O imposto pode ser parcel...