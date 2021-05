Economia Caixa troca diretoria para implementar 'operação limpeza' da Funcef Na Funcef desde 2016, Renato Villela será substituído pelo atual vice-presidente de Riscos da Caixa, Gilson Costa de Santana

Depois de diversos sinais de alerta, a Caixa Econômica Federal decidiu intervir na Funcef, o fundo de pensão do banco, pedindo a troca de três diretores, inclusive o presidente do conselho da fundação, que administra R$ 80 bilhões em aplicações para garantir as aposentadorias privadas dos funcionários. Na Funcef desde 2016, Renato Villela presidia a fundação desde ...