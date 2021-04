Economia Caixa tem filas pontuais no 1º saque do auxílio emergencial do Bolsa Família Quem ingressou no auxílio emergencial por meio de inscrição no site da Caixa Econômica Federal poderá sacar a primeira parcela a partir de 30 de abril

Beneficiários do programa Bolsa Família começaram a sacar nesta sexta-feira (16) a primeira parcela do auxílio emergencial de 2021 e houve formação de filas para o acesso a algumas agências da Caixa Econômica Federal na zona leste da cidade de São Paulo. Em São Miguel Paulista e em Sapopemba, assim que as portas foram abertas ao público, às 8h, as duas agências locali...