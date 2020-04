Levantamento da Caixa sobre o atendimento bancário na semana aponta que apenas uma pessoa a cada cinco que buscaram presencialmente o banco na segunda-feira (27) tinha direito ao saque naquela data, em todo o país. O dado aparece em nota enviada ao JTO após ser questionada pela redação sobre as medidas adotadas para evitar as filas e aglomerações registadas. Na quarta-feira, o JTO mostrou filas quilométricas e aglomeração de pessoas na agência em Taquaralto e no centro de Porto Nacional.

De acordo com o banco, as agências em diversas partes do País que registram grandes filas e aglomerações são de pessoas que não fazem parte do público alvo do atendimento presencial. O banco afirma que se trata de clientes em busca de serviços essenciais, como saque do seguro desemprego e Bolsa Família sem cartão, desbloqueio de senhas, entre outros, que se juntam ao público beneficiário do saque em espécie, escalonado por data de nascimento.

O banco afirma que implementou uma megaoperação de cadastramento e pagamento sem precedentes na história do País para o saque emergencial, o programa de inclusão bancária e digital já realizado. Foi preciso criar, em conjunto com o Ministério da Cidadania e a Dataprev, em apenas duas semanas, toda estrutura para cadastro e pagamento do auxílio emergencial do governo federal, que já contabiliza 44,3 milhões de pessoas beneficiadas.

Para atender os beneficiários, do Saque, o banco cita o calendário escalonado de saque em espécie do auxílio emergencial nas agências, casas lotéricas e correspondentes pensado para evitar a busca massiva às agências, no momento em que se recomenda evitar aglomerações.

“O banco tem envidado todos os esforços para otimizar e acelerar o atendimento em seus canais físicos e digitais. E ressalta a importância de apenas buscarem as agências aqueles usuários que precisam realizar serviços essenciais ou os beneficiários que receberam o auxílio na Poupança Social Digital e desejem fazer o saque em espécie”, diz o texto.

O calendário

28 de abril – nascidos em março e abril

29 de abril – nascidos em maio e junho

30 de abril – nascidos julho e agosto

04 de maio – nascidos em setembro e outubro

05 de maio – nascidos em novembro e dezembro