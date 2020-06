Economia Caixa pagará auxílio emergêncial na sexta-feira e no sábado Nesta quinta-feira as agências não funcionarão

As agências da Caixa Econômica Federal (CEF) não funcionarão nesta quinta-feira (11), feriado de Corpus Christi. Na sexta-feira (12), as agências estarão abertas normalmente, inclusive para o pagamento da segunda parcela do auxílio emergencial de R$ 600 para beneficiários nascidos no mês de novembro. No sábado (13), 680 agências farão atendimento para o pagamento da seg...