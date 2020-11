Economia Caixa paga R$ 1,2 bi de auxílio emergencial para nascidos em abril Também hoje foi liberado pagamento para beneficiários do Bolsa Família

Cerca de 3,4 milhões de beneficiários do ciclo 5 nascidos em abril receberão R$ 1,2 bilhão em suas contas poupança social digital. Desse total, 163,5 mil receberão R$ 107,7 milhões referentes às parcelas do auxílio emergencial. Os demais, 3,2 milhões, receberão as parcelas do Auxílio Emergencial Extensão, em um montante de R$ 1,1 bilhão. A partir desta sexta-feira (27), ...