Economia Caixa paga nesta segunda (28) auxílio emergencial para 9,4 milhões de trabalhadores Para o Bolsa Família serão destinados R$ 427,6 milhões

A Caixa Econômica Federal paga nesta segunda-feira (28) mais uma parcela do Auxílio Emergencial a 9,4 milhões de trabalhadores. Beneficiários do Bolsa Família com final de NIS número 8 e pessoas nascidas em outubro e novembro, conforme calendário do clico 2, receberão os recursos. No caso dos beneficiários do Bolsa Família, serão R$ 427,6 milhões do auxílio emerge...