Economia Caixa paga hoje auxílio emergencial a nascidos em setembro Benefício terá parcelas de R$ 150 a R$ 375

Os trabalhadores informais nascidos em setembro começam a receber neste domingo (25) a nova rodada do auxílio emergencial. O benefício terá parcelas de R$ 150 a R$ 375, dependendo da família. O pagamento também será feito a inscritos no Cadastro Único de Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) nascidos no mesmo mês. O dinheiro será depositado nas contas ...