Caixa paga extensão do auxílio emergencial a beneficiários do Bolsa Família nesta terça

A Caixa realiza nesta terça-feira, 24, o pagamento de R$ 421,9 milhões referente à terceira parcela do Auxílio Emergencial Extensão. Serão contemplados 1,6 milhão de beneficiários do Bolsa Família com final de NIS número 6. Ao todo, mais de 16 milhões de pessoas cadastradas no Bolsa Família foram consideradas elegíveis para a terceira parcela do Auxílio Em...