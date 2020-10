Economia Caixa Econômica libera saque do FGTS para nascidos em setembro e outubro O dinheiro poderá ser movimentado pelo aplicativo Caixa Tem, que liberará a transferência para outra conta bancária, ou retirado em caixas eletrônicos, unidades lotéricas e correspondentes bancários

Cerca de 10,2 milhões de trabalhadores nascidos em setembro e outubro podem retirar, a partir deste sábado (31), R$ 1.045 do saque emergencial do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço). O dinheiro poderá ser movimentado pelo aplicativo Caixa Tem, que liberará a transferência para outra conta bancária, ou retirado em caixas eletrônicos, unidades lotéricas e corr...