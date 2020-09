Economia Caixa Econômica abre sete agências no Tocantins neste sábado Banco atenderá beneficiários do Auxílio Emergencial e do saque do FGTS

Sete agências da Caixa Econômica Federal no Tocantins abrem neste sábado, 12, das 8 às 12 horas, para o atendimento dos beneficiários do Auxílio Emergencial e do saque Emergencial do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). Nacionalmente são 770 agências que prestarão esses serviços. As agências tocantinenses abertas serão: Araguaína, Paraíso do Tocant...