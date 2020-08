Economia Caixa deposita distribuição de resultado do FGTS em agosto; valor médio é de R$ 45 por conta Valor total de R$ 7,5 bilhões será distribuído nas contas de FGTS dos trabalhadores que tinham saldo em 31 de dezembro de 2019

A Caixa divulgou em comunicado à imprensa que irá depositar parte do resultado do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) do ano de 2019 nas contas dos trabalhadores que tinham saldo em 31 de dezembro de 2019. O valor será distribuído de forma proporcional ao saldo das contas naquela data atinge o total de R$ 7,5 bilhões. A distribuição de resul...