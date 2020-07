Economia Caixa credita saque emergencial do FGTS para nascidos em março Quem quiser sacar terá de esperar até 22 de agosto

A Caixa credita nesta segunda-feira (13) saque emergencial do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) para trabalhadores nascidos em março. O novo saque tem como objetivo enfrentar o estado de calamidade pública em razão da pandemia de Covid-19. No total, serão liberados, de acordo com todo o calendário, mais de R$ 37,8 bilhões para aproximadamente 60 milhõe...