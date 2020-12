Economia Caixa começa a pagar 9ª e última parcela do auxílio emergencial Liberação dos valores, agora de R$ 300, tem início nesta quinta (10) para quem está no Bolsa Família

A Caixa Econômica começa a pagar a nona e última parcela do auxílio emergencial nesta quinta-feira (10). Recebem primeiro, como nos outros meses, os beneficiários do Bolsa Família. O calendário segue até o dia 23 de dezembro, de acordo com o final do NIS. Para os demais grupos, como informais e inscritos no CadÚnico, a liberação da nona parcela na poupança di...