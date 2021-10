Economia Caixa começa a pagar 7ª parcela do auxílio emergencial para quem não é do Bolsa Família A quantia será depositada na poupança digital, disponível pelo aplicativo Caixa Tem, e poderá ser usada para o pagamento de boletos em geral e compras com o cartão de débito digital

A Caixa Econômica Federal começa a pagar nesta quarta-feira (20) a sétima --e última-- parcela do auxílio emergencial 2021 para o público em geral --trabalhadores informais e inscritos no CadÚnico. O depósito da verba será feito na ordem do mês de nascimento, portanto, os aniversariantes de janeiro recebem hoje --quem nasceu em dezembro, recebe em 31 de outubro. Os trabal...