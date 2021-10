Entraram em vigor nesta quinta-feira (28) as novas regras para financiamento habitacional por meio do programa Casa Verde e Amarela, sucessor do Minha Casa, Minha Vida. As novas condições foram aprovadas em setembro pelo Conselho Curador do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço).

A mudança elevou o valor máximo dos imóveis que podem ser financiados no programa e reduziu as taxas de juros. O crédito habitacional do Casa Verde e Amarela pode ser utilizado para famílias que tenham renda bruta de até R$ 7.000.

Na maioria dos casos, o aumento do teto foi de 10%. Nos municípios com população entre 50 mil e 100 mil habitantes, a elevação do limite foi de 15% em todos os estados brasileiros. Há situações em que o limite não foi alterado (como nas cidades com menos de 20 mil habitantes que não integrem regiões metropolitanas).

Na cidade de São Paulo, por exemplo, o valor máximo de venda ou investimento passou de R$ 240 mil para R$ 264 mil. Nos municípios paulistas com mais de 250 mil habitantes (casos de cidades como Santo André, São Bernardo do Campo, Guarulhos, Osasco, Campinas e Santos, por exemplo), o limite foi de R$ 230 mil para R$ 253 mil.

JUROS

As novas taxas foram definidas de acordo com a faixa de renda das famílias contratantes.

Na faixa 2 do programa, que abrange as famílias cuja renda mensal bruta seja de até R$ 2.000 por mês, as novas taxas são de 4,75% ao ano nas regiões Norte e Nordeste e de 5% nas demais regiões do país. A queda, segundo a Caixa Econômica Federal, foi de 0,25 ponto percentual em ambos os casos.

Já para as famílias que tenham renda mensal bruta entre R$ 4.000 e R$ 7.000, a nova taxa de juros foi fixada em 7,66% ao ano, uma redução de 0,5 ponto percentual em relação à praticada anteriormente.

A Caixa informa que as contratações do financiamento habitacional do Casa Verde e Amarela já podem ser feitas nas agências e nos correspondentes Caixa Aqui, além do aplicativo Habitação Caixa. O banco também tem um simulador para o cidadão em seu site oficial (https://www.caixa.gov.br/Paginas/home-caixa.aspx).

*

COMO FICAM OS LIMITES

Em SP, RJ e DF

Recorte territorial: Capitais estaduais classificadas pelo IBGE como metrópoles

Antigo: R$ 240 mil

Novo: R$ 264 mil

Recorte territorial: Demais capitais estaduais e municípios com 250 mil habitantes ou mais; municípios com 100 mil habitantes ou mais que integrem as regiões metropolitanas das capitais estaduais, de Campinas, da Baixada Santista e das Regiões Integradas de Desenvolvimento de capital

Antigo: R$ 230 mil

Novo: R$ 253 mil

Recorte territorial: Municípios com 100 mil habitantes ou mais; municípios com menos de 100 mil habitantes nas regiões metropolitanas das capitais estaduais, de Campinas, da Baixada Santista e das Regiões Integradas de Desenvolvimento de capital; municípios com ais de 250 mil habitantes (capital regional)

Antigo: R$ 180 mil

Novo: R$ 198 mil

Recorte territorial: Municípios com população entre 50 mil e 100 mil habitantes

Antigo: R$ 145 mil

Novo: R$ 166.750

Recorte territorial: Municípios com população entre 20 mil e 50 mil habitantes

Antigo: R$ 145 mil

Novo: R$ 159.500 mil

Recorte territorial: Demais municípios

Antigo: R$ 145 mil

Novo: R$ 145 mil