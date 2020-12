Economia Caixa abre sete agências neste sábado para pagar auxílio emergencial Atendimento será feito das 8 horas ao meio-dia; no País, 751 agências ofertam os serviços durante a manhã

A Caixa Econômica Federal abre neste sábado, 19, 751 agências para o pagamento do auxílio emergencial a 6,5 milhões de beneficiários dos ciclos 5 e 6 nascidos em janeiro e fevereiro. O atendimento será das 8h ao meio-dia. No Tocantins, sete agências abrirão para atender esse público, sendo: duas em Palmas (centro e Taquaralto), Gurupi (Setor Central), Paraíso do Toc...