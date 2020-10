Economia Caixa abre sete agências em cinco cidades do Tocantins neste sábado Funcionamento será das 8 às 12 horas para pagamento do saque emergencial do FGTS

Sete agências bancárias em cinco cidades tocantinenses abrem neste sábado, 17, para atendimento do saque emergencial do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). O horário de funcionamento será das 8 às 12 horas. Conforme a Caixa Econômica Federal, os trabalhadores nascidos em julho e agosto poderão retirar em espécie os valores referentes aos saques. No Toc...