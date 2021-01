Economia Caixa é o novo operador do seguro DPVAT, diz Susep Estatal vai receber avisos de sinistros ocorridos em 2021

A Caixa Econômica Federal é o novo gestor do seguro DPVAT, informou neste sábado (16) a Susep (Superintendência de Seguros Privados). O contrato foi assinado nesta sexta-feira (15). De acordo com o órgão, a estatal recebe os avisos de sinistro desde o primeiro dia deste ano. Aqueles ocorridos anteriormente continuam na responsabilidade da Seguradora Líder. No fim de 2020...