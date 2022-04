Economia Cafezinho é sinônimo de reunião entre amigos, mas tem que pesquisar para produto não pesar no bolso Acompanhando a tendência do Brasil ser considerado um dos maiores consumidores do café, o tocantinense também aproveita para apreciar a bebida que já faz parte da rotina mesmo com as altas temperaturas registradas no estado

No Tocantins, mesmo com as altas temperaturas, faça sol ou faça chuva, sempre vai ter muita gente tomando um café para aproveitar melhor o dia. “Pode estar fazendo 35 graus, mas eu estou ali tomando o meu cafezinho 4 horas da tarde”, contou a auxiliar de dentista, Camila Mara Sousa Castelluber, de 33 anos. Priscila Mayra, de 26 anos, disse que o café também...