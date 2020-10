Economia Cúpula do ministério de Guedes acumula cargos e tem salários inflados Com jetons, gratificações por ocupar conselho de estatais, contracheque de alguns supera teto salarial do funcionalismo

Defensores das reformas e corte de despesas, integrantes da cúpula do Ministério da Economia acumulam cargos em estatais e, assim, elevam o contracheque. Alguns recebem mais que o teto do funcionalismo (R$ 39,3 mil). Isso é possível por meio do pagamento de jetons (remuneração para quem participa das reuniões de conselhos). Como os jetons não são con...