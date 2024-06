Economia Câmara aprova 'taxa das blusinhas' para compras de até US$ 50 em sites estrangeiros A isenção de imposto de importação beneficia lojas online conhecidas como Shopee e Shein. Hoje, os produtos de até US$ 50 vendidos nesses sites já são taxados pelo ICMS, que é estadual e varia entre 17% e 19%.

A Câmara dos Deputados aprovou, nesta terça-feira (11), a taxação das compras internacionais de até US$ 50, a chamada "taxa das blusinhas", dentro do texto-base do projeto de lei do Mover, que cria um programa para incentivar a descarbonização de carros. A proposta, chamada por críticos de "jabuti" -quando é colocado dentro de um projeto algo que não tem a ver co...