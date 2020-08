Economia Cármen Lúcia dá 48 horas para o Banco Central explicar criação da nota de R$ 200 Partidos e organizações afirmam que a nova cédula favoreceria atividades ilícitas

A ministra do STF (Supremo Tribunal Federal) Cármen Lúcia deu 48 horas para que o presidente do Banco Central preste informações sobre a criação da nota de R$ 200. O despacho da ministra é desta segunda-feira (24) e o andamento do processo pode ser acompanhado neste link. A abertura de prazo para manifestação é um procedimento de praxe. A decisão de Cármen Lúc...