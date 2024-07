Economia BYD Song Pro chega em duas versões a partir de R$ 189.900 O SUV híbrido plug-in faz 22,7 km/l, tem autonomia de até 1.100 quilômetros e será o primeiro veículo da marca a ser produzido no Brasil

A BYD lançou oficialmente o BYD Song Pro DM-i, o SUV híbrido plug-in que já está à venda nas mais de 100 concessionárias da marca no Brasil. O veículo eletrificado traz perfil jovem e tem autonomia de até 1.100 quilômetros. O BYD Song Pro DM-i tem preço especial para as primeiras 3 mil unidades com valor de R$ 189.90...