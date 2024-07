A BYD lançou oficialmente no Brasil o BYD Dolphin Mini na opção de 5 lugares, com preço de R$ 119.800,00 e entrega estimada em até 30 dias. O novo 100% elétrico está à venda nas mais de 100 concessionárias da marca em condições especiais.

Com a versão de 5 lugares, a BYD também está de olho nos motoristas de aplicativo interessados no modelo. No mais, é o mesmo em relação ao conjunto e aos equipamentos da versão de quatro lugares.

A BYD destaca que o Dolphin Mini na opção de 5 lugares também traz um dos itens de tecnologia avançada da marca: a câmera 360º. São diversas câmeras instaladas pelo veículo que, em sua tela de multimídia, podem ser visualizadas ao mesmo tempo.

Importado da China, o hatch elétrico é equipado com uma bateria de 38 kWh e motor elétrico com potência de 55 kW, o equivalente a 75 cv. O torque máximo imediato é de 13,8 mkgf.

Em relação ao desempenho, a montadora informa aceleração de 0 a 100 km/h em 14,9 segundos e velocidade máxima de 130 km/h.

No ciclo do PBEV do Inmetro, a autonomia chega a 280 km com a carga completa. No entanto, a BYD anuncia até 405 km no ciclo chinês. Já a recarga de 30% a 80% da bateria leva cerca de 30 minutos.

O modelo está disponível nas cores verde Sprout Green com interior azul claro, preto Polar Night Black com interior azul escuro, Peach Pink com interior também rosa e branco Apricity White, com opção de acabamento interno azul escuro ou rosa.