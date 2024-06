Disposta a conquistar a liderança do mercado brasileiros de sedãs, a BYD lançou nesta terça-feira (18) o BYD King, o sedã híbrido plug-in da marca. Ele chega ao mercado brasileiro com tecnologia DM-i que garante uma autonomia total de até 1.200 quilômetros, sendo de 120 km pelo modo elétrico no ciclo WLTP ou 80 km pelo PBEV (Inmetro).

O novo sedã será oferecido em duas versões: BYD King GL, por R$ 175.800 e BYD King GS, por R$ 187.800. Mas quem realizar a reserva até amanhã nas mais de 100 concessionárias no país terá bônus de R$ 6 mil. Só ontem, foram realizadas 5 mil reservas.

A principal diferença entre eles é o tamanho da bateria. No modelo GL, ela é de 8,3 kWh e 18,3 no modelo GS. Em breve, o veículo estará disponível nas mais de 100 concessionárias da marca no país.

Durante a apresentação à imprensa em uma avant-première nesta terça-feira (19), a montadora deixou claro que o BYD King tem a missão de revolucionar o segmento de sedãs no Brasil, com a meta de desbancar o líder Toyota Corolla Hybrid.

A garantia do veículo é de seis anos, sem limite de quilometragem. A bateria Blade contará com garantia de oito anos, sem limite de quilometragem. Será vendido nas cores Branco, Cinza e Preto, com interior Preto e Cinza.

BYD King GS

O BYD King traz recursos premium de série, como Monitoramento Direto da Pressão dos Pneus (TPMS), saída de climatização traseira, controle de cruzeiro, espelhos laterais elétricos e retráteis, além de 4 portas USB-A e tomada 12V.

A bordo, oferece carregamento por indução para smartphone, Assistência de Partida em Rampa (HHC), Controle de Cruzeiro (CC), Sistema de Monitoramento de Calibragem de Pneus (TPMS), Freio de Estacionamento Eletrônico (EPB), função Autohold (AVH), sensores de estacionamento, câmera 360º e compatibilidade com cartão NFC (Near Field Communication ou, em português, Comunicação por Campo de Proximidade).

Segurança

Em relação a segurança, o novo modelo da BYD traz Sistema de Direção Assistida Elétrica (C-EPS), Frenagem Inteligente, Controle de Tração, Controle de Desacelaração do Freio de Estacionamento e Distribuição Eletrônica da Força de Frenagem.

O sedã híbrido plug-in conta com o sistema que combina um motor de 1.5L a gasolina e um motor elétrico de última geração capazes de gerar, na versão BYD King GS, 235 cv e 33,1 mkgf de torque máximo. Ele faz 0 a 100km/h em 7,3 segundos.

“Quando a capacidade da bateria está baixa, ele se transforma em um veículo híbrido com consumo de combustível ultra eficiente”, garante a BYD.

O sistema DM-i prioriza a energia elétrica com dependência mínima de combustível. Conforme a montadora, a integração da bateria Blade de 18,3 kWh (modelo GS) garante segurança e sinergia com as demandas de energia do sistema híbrido.

Conforme a BYD, isso resulta em um consumo de combustível de apenas 25,6km/L, e um alcance total, com tanque cheio e carga completa, de até 1.200 quilômetros, o suficiente para uma viagem de São Paulo até Brasília.

Design e interior

No visual, destaque para a grade com padrões de gotas de água, acentuada por peças de acabamento que expandem sua presença. Na versão BYD King GS, os faróis de LED são evidenciados por uma faixa de luz diurna integrada com proposta futurista.

O sedã possui 1495mm de altura, 1837mm de largura, 4780mm de comprimento e 2718mm de entre-eixos, e rodas de aro 17” e pneu 215/55R17 completam seu visual moderno e esportivo. O porta-malas tem capacidade de 450 litros.

O banco do motorista possui ajuste elétrico em seis posições e, no caso do BYD King GS, o banco do passageiro também pode ser ajustado em até quatro posições. Os cintos de segurança dianteiros contam com pré-tensionamento e alerta sonoro. O sedã traz seis 6 airbags: dois frontais, dois laterais e dois de cortina (dianteiro e traseiro).

O interior conta com um ambiente minimalista e confortável, com linhas contínuas que fluem do painel, resultando em uma cabine espaçosa e elegante.

Destaque para a tela flutuante de 12,8” e rotação elétrica, com Android Auto e Apple CarPlay, conexão com internet, um painel de instrumentos LCD Full-View de 8,8”, seletor de câmbio eletrônico por botão rotativo e o Sistema de Cockpit Inteligente da BYD, com comandos de voz intuitivos e atualizações de sistema Over-The-Air, que podem ser feitas remotamente, assim como acontece com nossos smartphones, por exemplo.