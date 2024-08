A BYD do Brasil anunciou nesta terça-feira (13) condição especial de compra de veículos 100% elétricos para PCD. A marca oferece isenções e descontos para os modelos da família Dolphin Mini. É a primeira do país a oferecer carro elétrico para PCD no Brasil.

Para quem for comprar o modelo Dolphin Mini preto de quatro lugares, o valor final é R$ 99,8 mil. Já a versão do Dolphin Mini de cinco lugares sai de R$ 119,8 mil para R$ 101,8 mil em todas as cores disponíveis.

Além disso, os modelos contam com a oferta de um carregador wall box grátis para carregar os veículos 100% elétricos em casa. Com isso, a marca chinesa é a primeira (e única no momento) a oferecer um carro elétrico para este público.

O hatch elétrico vem importado da China atualmente com uma bateria de 38 kWh e motor elétrico com potência de 55 kW, o equivalente a 75 cv. O torque máximo imediato é de 13,8 mkgf.

No ciclo do PBEV do Inmetro, a autonomia chega a 280 km com a carga completa, mas a BYD anuncia até 405 km no ciclo chinês. A recarga de 30% a 80% da bateria leva cerca de 30 minutos.

Atualmente o Dolphin Mini já está entre os 10 hatches mais vendidos do Brasil, entre todas as marcas, comprovando que os brasileiros desejam ter um veículo eficiente, moderno, tecnológico, seguro, conectado e sustentável.