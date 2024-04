Economia BYD anuncia picape híbrida com 1.000 km de autonomia Picape, a ser lançada no Brasil, terá motor flex 1.5 e dois elétricos entregando 480 cv de potência

A BYD vai lançar uma picape híbrida plug-in flex no Brasil, o que deve ocorrer no segundo semestre deste ano. Antes, ela deverá apresentada no Salão de Pequim (China), que acontece no final do mês. A nova picape vai acirrar a concorrência no segmento médio onde estão Toyota Hilux, Ford Ranger e Chevrolet S10. Shark é um dos nomes mais cotados para o modelo. Isso s...