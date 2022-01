Economia Busca explode e site para consultar dinheiro esquecido em bancos sai do ar Segundo o Banco Central, que trabalha no ajuste do site, a ferramenta recebeu demanda "acima da esperada"

A página do Banco Central que mostra valores esquecidos em bancos segue instável na manhã desta terça-feira (25). Segundo a instituição, que trabalha no ajuste do site, a ferramenta recebeu demanda "acima da esperada". Ainda não há previsão de retorno à normalidade. Na noite de segunda-feira (25), dia em que o serviço foi divulgado, o monitor de serviços online Downde...