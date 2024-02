Economia Brasileiros importam por mês 13 milhões de mercadorias de até US$ 50; valor chega a R$ 1 bi Só em janeiro, o valor declarado chegou a R$ 943,75 milhões. O volume é expressivo, mas está abaixo do pico registrado pela Receita Federal em novembro de 2023, mês da Black Friday, quando o fisco rastreou 14,6 milhões de pacotes nesse valor

Os brasileiros importaram mais de 13 milhões de mercadorias de até US$ 50, em média, nos últimos três meses, isentas de Imposto de Importação. O valor médio mensal declarado no período é de R$ 1 bilhão. Só em janeiro, o valor declarado chegou a R$ 943,75 milhões. O volume é expressivo, mas está abaixo do pico registrado pela Receita Federal em novembro d...