Economia Brasileiro intensifica procura por imóvel, mostra levantamento Apesar do aumento da Selic, as taxas do financiamento imobiliário se mantiveram em 6,9%, em média

Apesar do agravamento da pandemia, os brasileiros aumentaram em dez vezes a procura por um imóvel, na comparação entre março de 2021 e de 2020, de acordo com levantamento feito pelo DataZAP, do portal ZAP Imóveis e Viva Real. Quatro em cada dez brasileiros afirmaram que sua busca por uma nova casa aumentou, segundo o estudo feito com 2.224 usuários dos sites. Em mar...