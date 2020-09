Economia Brasileiro é dos que mais sentem 'inflação da Covid', diz estudo Mudança de hábitos de consumo aumenta mais o custo de vida no Brasil do que em outros 17 países

O Brasil é um dos países nos quais as mudanças nos hábitos de consumo durante a pandemia do coronavírus mais pressionaram o custo de vida das famílias. É isso o que mostra estudo do economista argentino Alberto Cavallo, professor da escola de negócios da Universidade Harvard, que comparou a inflação causada especificamente pelas consequências da crise sanitária com a ...