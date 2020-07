Economia Brasil tem 12,4 milhões de pessoas desocupadas, segundo IBGE Pesquisa é referente à semana entre 21 e 27 de junho

A população desocupada no Brasil foi estimada em 12,4 milhões de pessoas na semana entre 21 e 27 de junho, uma taxa de desocupação de 13,1%. O número equivale a um aumento de 12,3% com relação à semana anterior, quando 11,7 milhões estavam desocupados, e alta de 10,5% com relação a primeira semana de maio. Os dados fazem parte da Pesquisa Nacional por Amostr...