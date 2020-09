Economia Brasil sobe quatro posições em ranking de inovação, mas CNI diz que não há o que comemorar Confederação critica redução de recursos para a área e avalia que pandemia pode agravar o quadro

O Brasil ganhou quatro posições no Índice Global de Inovação (IGI), passando do 66º para o 62º lugar de 2019 a 2020, em uma lista de 131 países. O ranking é publicado anualmente, desde 2007, pela Organização Mundial da Propriedade Intelectual (Ompi), em parceria com a Universidade de Cornell e o Instituto Europeu de Administração de Empresas (Insead). Segundo a CNI (Conf...