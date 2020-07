Economia Brasil retoma posto de maior produtor de soja do planeta IBGE espera as maiores safras da história também para o café e para o algodão

Com a supersafra deste ano, revisada para cima pelo IBGE ontem, o Brasil retoma dos Estados Unidos o posto de maior produtor mundial de soja. As projeções americanas indicam que o Brasil se consolidará na posição também na próxima safra, reforçando o bom desempenho da agropecuária brasileira, mesmo em meio à pandemia de Covid-19. No total, o Brasil deverá colher um r...