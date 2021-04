Economia Brasil recua no ranking global dos países com maior PIB per capita em 2020 Segundo o Fundo Monetário Internacional, o produto interno bruto per capita deve recuar cerca de 20% de 2020 a 2022 nos países emergentes

O Brasil recuou no ranking global dos países com maior PIB per capita em 2020 e deve continuar a perder posições nos próximos anos, segundo projeções do FMI (Fundo Monetário Internacional). A queda do Brasil no ranking ocorre pelo menos desde 1980, quando o Brasil estava entre os 50 países com maior PIB per capita. Após uma década de crises econômicas, o país caiu p...