Economia Brasil pode aproveitar recuo de concorrentes para ganhar mercado em outros países Entre os principais destinos dos produtos brasileiros no ano passado, considerando as vendas por país e não por blocos, foram China (30,7%), Estados Unidos (10,9%) e Argentina (4,93%)

O Brasil tem espaço para ganhar mercado mesmo em países que já são os principais destinos das exportações brasileiras, de acordo com dados do Mapa de Oportunidades Comerciais da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil). Em 2023, as exportações brasileiras atingiram recorde de US$ 339,7 bilhões, um crescimento de 1,7% ante 2022. ...