Economia Brasil perde 1,19 milhão de vagas formais no 1º semestre, pior resultado já registrado no período Em junho, setor de serviços liderou o fechamento de postos de trabalho, com a eliminação de 44.891 vagas, aponta Caged

Com queda nas demissões e aumento nas contratações, o mercado de trabalho registrou em junho a menor perda de vagas desde a chegada da pandemia de Covid-19 no Brasil, em março. Houve um fechamento líquido de 10.948 de empregos com carteira assinada em junho, de acordo com os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) divulgados nesta terça-feira, 2...